Масштабное отключение света произошло в Алматы и городах Кыргызстана и Узбекистана

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В Алматы произошло масштабное отключение электричества. На данный момент света нет в Медеуском, Жетысуском, Турксибском, Бостандыкском, Алатауском, Ауэзовском и Наурызбайском районах, передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователи соцсетей сообщают, что без электричества остались также Тараз, Шымкент и Талдыкорган.

Кроме того, как пишет Sputnik Кыргызстан, света нет и на большей части Бишкека.

"Сообщения об отключении света также поступают из разных регионов Кыргызстана. "Северэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" выясняют, что произошло", - пишет издание.

По данным Sputnik Узбекистан, несколько городов Узбекистана остались без света - массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике.

В Управлении энергетики Алматы сообщили, что отключение произошло по линии KEGOK.

"Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952847-masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-proizoshlo-v-almaty/