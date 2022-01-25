Казахстанка родила первого ребенка в 52 года

Фото: instagram.com/opc.atyrau

52-летняя женщина родила первенца в Атырау. Об этом сообщается на официальной странице областного перинатального центра в Instagram.

52-летняя женщина впервые смогла родить ребенка благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Она поступила в областной перинатальный центр 19 января. У нее уже отошли воды.

Роженице в экстренном порядке провели операцию квалифицированные врачи. На свет появился мальчик весом 3 кг 70 граммов, ростом 51 см.

"В настоящее время мать и ребенок находятся дома, их состояние хорошее", - сообщили в Атырауском областном перинатальном центре.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Семея родила первого ребенка в 51 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952829-kazahstanka-rodila-pervogo-rebenka-v-52-goda/