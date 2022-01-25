Дикий марал забрел в село на востоке Казахстана (видео)

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Редкие кадры дикого марала удалось снять жителям ВКО. Животное, которое обычно держится в стороне от поселений, забрело в село Бутаково.

О появлении марала сообщили корреспонденты телеканала "Астана". Они отмечают, что, скорее всего, лесной гость подошел так близко к человеческим домам ради того, чтобы поживиться сеном, которое обычно складывают в конце огородов.

Как отметили журналисты, из-за довольно снежной и морозной зимы животным становится труднее добывать себе пропитание самостоятельно.

По заверениям очевидцев, марал цел, хоть и был облаян местными собаками. После недолгой прогулки зверь вернулся обратно в тайгу.

Также, в Павлодарской области на видео попала охота беркута на зайца. Хорошо видно, как маленький зверек ловко удирает от когтей хищной птицы. Тем не менее, в итоге охота закончилась удачно для беркута, сообщают павлодарцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952770-dikiy-maral-zabrel-v-selo-na-vostoke-kazahstana-video/