Повышенный уровень террористической опасности отменили в Байконуре

Байконур. Фото: baikonuradm.ru

Администрация Байконура на своем официальном сайте сообщила об отмене в городе повышенного "синего" уровня террористической опасности.

В связи с принятыми правоохранительными органами мерами угроза террористической опасности на территории города Байконура устранена, говорится в сообщении администрации.

"Решением председателя антитеррористической комиссии, главы администрации Байконура Константина Бусыгина, ранее установленный на территории города повышенный ("синий") уровень террористической опасности отменен с 24:00 24 января 2022 года", - сообщили в администрации.

Напомним, что 19 января в городе было принято решение об установлении повышенного "синего" уровня террористической опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952730-povyshennyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-otmenili-v-baykonure/