Группу подростков задержали за шумное празднество в Нур-Султане

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В дежурную часть УП района "Алматы" в Нур-Султане поступила жалоба от жителей города на шум и крики в позднее время. Нарушителям оказалось по 13-16 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Жалоба поступила в полицейский участок в 22:40.

По данным полиции, несовершеннолетние громко праздновали день рождения в снятой посуточно квартире. Затем, по версии следствия, выйдя на улицу, молодые люди начали шуметь, нарушая покой граждан.

Наряд полиции, прибывший на место, задержал нарушителей спокойствия и доставил их в управление полиции для выяснения обстоятельств. Также были вызваны родители и законные представители несовершеннолетних.

Со взрослыми была проведена профилактическая беседа. Кроме того, они были привлечены к административной ответственности за то, что допустили нахождение несовершеннолетних без присмотра в ночное время. В отношении подростков были возбуждены административные дела за нарушение тишины.

Сотрудники департамента полиции предупреждают родителей об ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952668-gruppu-podrostkov-zaderzhali-za-shumnoe-prazdnestvo-v-nur-sultane/