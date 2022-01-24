Казахстанцам могут разрешить безвизовый въезд на Мальдивы

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МИД РК подготовил проект соглашения между правительствами Казахстана и Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований. Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Проект появился на сайте 21 января текущего года, обсуждение продлится до 4 февраля.

По его условиям, владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда.

Приехавшие в деловых целях, для трудоустройства или учебы на период свыше 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством государства.

Авторы опубликовали список действительных проездных документов РК:

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

паспорт гражданина РК;

свидетельство на возвращение.

С полным текстом проекта соглашения можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952621-kazahstantsam-mogut-razreshit-bezvizovyy-vezd-na-maldivy/