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Стало известно, что тело пропавшего 9-летнего мальчика нашли в Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Тело пропавшего 9-летнего ребенка было извлечено из воды водолазами", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДЧС Атырауской области добавили, что тело пропавшего мальчика было обнаружено в канале Перетаска 23 января в 19.00 часов.

"Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра!" - обратились в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что 9-летний мальчик днем 22 января вышел поиграть на улицу в микрорайоне Балыкши вместе с младшим братом.

Вечером один ребенок вернулся домой и сообщил, что старший брат пошел гулять дальше. Родители пытались самостоятельно найти сына, а позже обратились в полицию.

Одна из жительниц микрорайона рассказала, что видела на берегу канала Перетаска ребенка, похожего на пропавшего мальчика. К поискам подключились водолазы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952550-telo-propavshego-9-letnego-malchika-nashli-v-atyrau/