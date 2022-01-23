9-летний мальчик бесследно пропал в Атырау

Пропавший мальчик. Фото: azh.kz

Полицейские, спасатели и неравнодушные жители Атырау ведут поиски 9-летнего мальчика - вчера, 22 января, он вышел поиграть на улицу и до сих пор не вернулся, передает издание "Ак Жайык".

Сообщается, что мальчик вчера в 3 часа дня вышел на улицу в микрорайоне Балыкши вместе с младшим братом. К шести часам вечера младший сын вернулся домой и сказал родителям, что брат пошел гулять дальше. Сначала родители пытались найти сына самостоятельно, но спустя полтора часа решили обратиться в полицию.

Мальчика зовут Еппили Саяли Аннанд Раон. Был одет в черно-серую куртку со светоотражающими элементами и синюю шапку.

Сегодня ранним утром к поискам подключились спасатели. Они прочесывают микрорайон. Кроме того, производится водолазный спуск в канал Перетаска.

"В поисках задействованы 17 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области", - сообщили в департаменте по ЧС.

К поискам мальчиков подключились и жители микрорайона, и учителя школы, в которой учится мальчик.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба позвонить его маме по номеру +7 778 586 1956, в полицию по номеру 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952525-9-letniy-malchik-bessledno-propal-v-atyrau/