Опасные трюки на льду обернулись штрафом для водителя в Актау (видео)

Кадр из видео: lada.kz

Водителя внедорожника Toyota Land Cruiser Prado привлекли к ответственности за опасные трюки на обледенелой парковке.

Видеороликом поделилось издание Lada.kz.

На кадрах видно, что за автомобиль закрепились несколько человек, после чего водитель устроил дрифт.

В кадре появилось и авто полиции, которая патрулировала на заданном маршруте.

В итоге на водителя внедорожника составили протокол по двум статьям УоАП РК - "Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами" и "Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки".

Ему грозит штраф в размере 10 МРП, то есть 30,6 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952521-opasnye-tryuki-na-ldu-obernulis-shtrafom-dlya-voditelya-v-aktau-video/