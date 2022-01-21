До 28 градусов мороза: какой будет погода в Казахстане в грядущие выходные

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Казахстанские синоптики дали прогноз погоды на территории республики на грядущие три дня - с 22 по 24 января, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как указали эксперты, большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога Западного антициклона, благодаря чему осадков, по большей части, в Казахстане не ожидается.

Тем не менее, в отдельных районах на выходные возможен туман, а на юге - гололед.

Вместе с тем, запад и юго-восток страны, а с 24 января - и остальные регионы будут подвержены влиянию Южного циклона, с которым придут осадки и усиление ветра до 15-23 м/с.

Температурный фон по стране ожидается следующий:

на западе: ночью - от 3 до 18 градусов мороза, днем - от 1 до 13 градусов мороза; в Мангистауской области днем - от 2 до 7 градусов тепла;

ночью - от 3 до 18 градусов мороза, днем - от 1 до 13 градусов мороза; в Мангистауской области днем - от 2 до 7 градусов тепла; на севере и северо-западе: ночью - 18-28 градусов мороза, днем - 10-20 градусов мороза;

ночью - 18-28 градусов мороза, днем - 10-20 градусов мороза; в центре и на востоке: ночью - от 8 до 26 градусов мороза, днем - 5-20 градусов мороза;

ночью - от 8 до 26 градусов мороза, днем - 5-20 градусов мороза; на юге и юго-востоке: ночью - от 2 до 20 градусов мороза, днем - от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла.

Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, ночью будет минус 4-6 градусов.

На территории Нур-Султана также ожидается день без осадков. Днем температура воздуха составит минус 12-14 градусов, ночью - 22-24 градуса мороза.

В Шымкенте днем 22 января будет снег с дождем. При этом на протяжении суток столбики термометров покажут от нуля до минус 2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952397-do-28-gradusov-moroza-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-gryaduschie-vyhodnye/