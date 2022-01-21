Казахстанцы вновь рассылают в WhatsApp фейк о помощи больной девочке

Иллюстративное фото: pixabay.com

В мессенджере WhatsApp стала распространяться фотография, сопровождаемая голосовым сообщением, где изображена девочка, которой якобы нужна медицинская помощь. Это фейковая информация, предупреждает официальный портал Stopfake.kz.

Сообщается, что оплатить лечение больной девочке собирается именно компания WhatsApp, при условии, что данное сообщение будет переслано определенное количество раз.

То же самое голосовое сообщение, но с другим фото уже рассылалось чуть меньше года назад, весной 2021 года. Уже тогда фактчекеры объясняли, почему подобным призывам не стоит верить.

Дело в том, что в мессенджере невозможно отследить информацию в чатах, так как все звонки и сообщения в WhatsApp защищены системой шифрования. Потому, даже сами сотрудники компании никак не могут видеть, какое сообщение кому пересылалось.

Тем не менее, подобных фейков достаточно как в Казахстане и на постсоветском пространстве, так и в англоязычных социальных сетях. Главной особенностью такой дезинформации является то, что в ней, как правило, не сообщается никакой конкретной информации: ни имен, ни адресов или телефонов, ни даже подробных диагнозов.

Потому, фактчекеры делают вывод, что данное сообщение является ложным и доверять ему не стоит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952322-kazahstantsy-vnov-rassylayut-v-whatsapp-feyk-o-pomoschi-bolnoy-devochke/