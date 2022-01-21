Отец ребенка-инвалида выгнал семью на улицу после получения льготного жилья в ЗКО

Ирина Заварзина. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Житель Уральска выгнал на улицу жену с двумя детьми после того, как получил арендное жилье от государства. Женщина же вынуждена не только одна содержать детей, но и платить за квартиру, в которой она не живет.

С казахстанкой Ириной Заварзиной встретились корреспонденты ТК "Астана".

Как рассказала Ирина, арендную квартиру с правом выкупа ее семья получила по льготной категории. У младшей дочки была инвалидность. Малышка страдала тяжелым заболеванием, не могла сидеть и держать голову.

Но, едва получив квартиру, супруг женщины выставил ее на улицу с двумя детьми.

"Он мне звонит и говорит: "Я поменял замки, можешь не приходить, все - до свидания! Квартира моя, я хозяин". Я говорю: "Как так, квартира твоя?". Он устроил там притон, там наркоманы, они там колются - соседи могут подтвердить.

Второй городской суд отказал нам в исковом требовании в расторжении договора, так как развод не является причиной расторжения договора", - сетует женщина.

Как оказалось, договор аренды был заключен между супругом Ирины и "Казахстанской жилищной компанией". В документе четко прописано: квартира предоставлена по госпрограмме "Нурлы жер" по категории "Семья с ребенком-инвалидом".

Ирина стала лишь гарантом, но при этом, как сообщил телеканал, право снова встать в очередь на жилье потеряла.

"Мы как квартиру предоставили, мы сняли их с очереди, они уже обеспечены жильем и своим шансом воспользовались. Если они хотят расторжение делать, если убрать супруга, они должны обращаться в "Казахстанскую ипотечную компанию" - они балансодержателями являются", - заявил завсектором жилья и приватизации отдела ЖКХ Уральска Ерлан Шайхиев.

Поскольку супруг Ирины перестал платить за квартиру, задолженность приходится оплачивать ей, так как она является гарантом.

Женщина признается, что уже устала бороться, обивая пороги разных инстанций, к тому же, недавно она похоронила дочь. За два года она несколько раз обращалась в "Казахстанскую жилищную компанию", но там начали проверку только после запроса журналистов.

При этом, в официальном ответе указано, что жалоб со стороны семьи и соседей к ним не поступало.

"АО "Казахстанская жилищная компания" уважает право на личную жизнь и не вмешивается в брачно-семейные отношения своих арендаторов. Согласно проведенной проверке, 18 января текущего года нарушения санитарных норм в квартире не выявлено", - говорится в ответе АО "Казахстанская жилищная компания".

Независимые юристы считают, что суд должен был все-таки признать договор между КЖК и отцом семейства недействительным, так как разведенный мужчина занимает площадь большую, чем ему положено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952236-otets-rebenka-invalida-vygnal-semyu-na-ulitsu-posle-polucheniya-lgotnogo-zhilya-v-zko/