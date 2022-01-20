Пострадавшим при беспорядках казахстанцам дадут отсрочку по кредитам

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Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев на брифинге в СЦК рассказал, что нужно делать пострадавшим в ходе беспорядков в стране предпринимателям и казахстанцам для получения отсрочки по кредитам, передает корреспондент NUR.KZ.

Александр Терентьев сообщил, что в результате введения режима ЧП многие предприниматели и простые граждане были вынуждены прекратить коммерческую деятельность и работу, что привело к снижению доходов.

При этом, в ходе беспорядков многим субъектам бизнеса был нанесен значительный материальный ущерб, и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и восстановления нормального режима бизнеса.

"В начале этого года агентством незамедлительно была проведена работа с банками и микрофинансовыми организациями и принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек платежей по всем видам займов и микрокредитов.

Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на 3 месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения", - добавил он.

При этом он отметил, что в период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и МФО не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, а также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения.

Кроме этого, допущенная просрочка в погашении кредитов и полученная отсрочка не будут являться основаниями для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о нем в кредитные бюро.

"Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме любым доступным способом связи, либо путем личного посещения отделения кредитора. Это достаточно гибкий порядок, который был использован по отсрочкам, предоставленным в пандемический период 2020-2021 годов.

Для предоставления всем пострадавшим заемщикам достаточного времени для обращения к кредитору, заявление может быть подано в течение 3 месяцев, то есть до 5 апреля текущего года.

При этом, независимо от даты подачи заявления, отсрочка по кредиту будет предоставлена начиная со дня введения чрезвычайного положения", - отметил спикер.

Напомним, на этом же брифинге Александр Терентьев сообщил о том, что всем погибшим в ходе беспорядков казахстанцам спишут кредиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952202-postradavshim-pri-besporyadkah-kazahstantsam-dadut-otsrochku-po-kreditam/