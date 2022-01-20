Застрявших за рубежом казахстанцев вернут домой позже, чем планировалось

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Все туристы с туркодом будут возвращены в Казахстан до 22 января включительно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда "Туристiк Қамқор".

По информации фонда, на момент объявления режима ЧП за границей находилось 7 636 "организованных" туристов (обслуживающихся через турагентства). Основная же часть уже вернулась на родину.

По данным организации, за рубежом остаются 96 казахстанцев. На данный момент эти туристы ожидают своего возврата в соответствии с выполнением рейсов авиакомпаниями.

В компании сообщили, что 20 января из Пхукета в Алматы вылетел рейс с 76 казахстанскими туристами на борту. 22 января еще 20 туристов вернутся из Мале и Гоа в Алматы. Таким образом, все "организованные" туристы будут возвращены в Казахстан в предстоящую субботу.

"Все туристы, ожидающие обратного вылета, обеспечены местами размещения и питанием. Вывоз осуществляется в соответствии с рейсами авиакомпаний", - добавили в фонде.

Также, по данным пресс-службы компании, 44 туриста сейчас находятся на карантине с положительным ПЦР-тестом.

"Их возврат будет обеспечен по страховой, как только закончится период изоляции. От лица фонда было отправлено официальное письмо с просьбой оказания содействия в части принятия на борт казахстанцев с просроченным результатом ПЦР-тестирования", - пояснили в пресс-службе "Туристiк Қамқор".

Напомним, что ранее застрявших за рубежом туристов обещали вернуть в Казахстан до 19 января.

Накануне в Комитете гражданской авиации МИИР сообщили, что в период с 5 по 18 января казахстанские и иностранные авиакомпании вернули в страну больше 34 тысяч казахстанцев, застрявших в других странах из-за режима ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952183-vremya-vozvrata-zastryavshih-za-rubezhom-turistov-iz-kazahstana-prodlili/