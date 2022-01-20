Сын устроил отцу скандал и угрожал расправой в Павлодарской области

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В отделение полиции Павлодарской области обратился 66-летний мужчина, который попросил полицейских привлечь его сына к административной ответственности за устроенный скандал и назначить ему максимально строгое взыскание, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал и.о. начальника отдела полиции Павлодарского района Жандос Айтмухамбетов, 17 января 31-летний сын потерпевшего был пьян, устроил скандал, нецензурно выражался в адрес своего отца и угрожал тому физической расправой. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Прибывший участковый провел беседу с дебоширом и завел административное дело по статье 73-1 КоАП РК. Потерпевшему было выдано защитное предписание.

Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные противоправные действия. При этом своей вины ни в одном случае он не признает.

На данный момент материалы этого дела направлены в суд и дальнейшее наказание в отношении нарушителя будет озвучено позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952162-syn-ustroil-ottsu-skandal-i-ugrozhal-raspravoy-v-pavlodarskoy-oblasti/