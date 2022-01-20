Содержать радикалов в отдельных камерах предложил казахстанский депутат

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании палаты предложил провести реконструкцию имеющихся в стране тюрем для обеспечения покамерного содержания в них прежде всего радикально настроенных осужденных лиц, передает корреспондент NUR.KZ.

Андрей Лукин поднял этот вопрос в депутатском запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова.

Он напомнил, что 11 января текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"Радикализация является одной из угроз национальной безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. К сведению, на 1 января текущего года в целом по стране в уголовно-исполнительной системе содержатся более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций. Из 64 учреждений УИС для отбывания лишения свободы лишь девять являются с покамерным содержанием, в которых содержатся 18,3% от общего числа осужденных по стране. Действующие учреждения, в основном, все еще представляют собой здания и сооружения барачного типа 30-70-х годов постройки прошлого столетия", - добавил он.

В таких условиях, по оценке сенатора, невозможно говорить о воспитательной работе, если в одном бараке содержится около 100 осужденных, где влияние тюремной субкультуры и нескольких авторитетов уголовной преступной среды сводит на нет весь ее процесс.

"В целях недопущения распространения деструктивных религиозных течений в исправительных учреждениях предлагаю провести реконструкцию действующих учреждений в целях обеспечения покамерного содержания в них прежде всего радикально настроенных осужденных лиц, повысить эффективность охраны и уровень безопасности в исправительных учреждениях путем дооснащения оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, техническими средствами охраны, системами блокирования сотовой связи", - предложил Лукин.

По его данным, на сегодня оснащенность техническими средствами охраны составляет всего 33%, а системами блокирования сотовой связи - всего 13,8%. А обеспеченность оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи составляет порядка 42%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952101-soderzhat-radikalov-v-otdelnyh-kamerah-predlozhil-kazahstanskiy-deputat/