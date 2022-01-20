"Спать негде": квартиры жителей Туркестана затопило из-за некачественного ремонта (видео)

Состояние стен в квартире. Кадр из видео: otyrar.kz

Жители нескольких многоквартирных домов в Туркестане жалуются на протекающие крыши. В квартирах отклеиваются обои и осыпается штукатурка.

Еще осенью в одной из туркестанских пятиэтажек начали ремонт крыши, но до сих пор его не удалось завершить. Более того, на данный момент ситуация с протекающей крышей только ухудшается, сообщается в репортаже Otyrar.kz.

Жители дома говорят о том, что они брали большие кредиты на ремонт крыши, платили подрядчикам. При этом о квалифицированной работе речи не идет.

“Здесь даже лечь негде! Все в воде! Даже по лампочке вода течет. Ставим ведро, тряпки, а толку? Всю ночь льет дождь, ходим тряпки выжимаем. Спать негде! Так не только в этой комнате, а во всех”, – делится жительница дома.

Например, как отмечает одна из жительниц, рабочие, не дождавшись профнастила, начали делать отверстия в кровле. Из-за этого в дождливые дни крыша стала протекать гораздо сильнее.

«Подрядчики дали заказ, но профнастил пришел 30 декабря. Затем настали праздничные дни, и по словам подрядчиков, они не успели решить финансовые вопросы. В сторону подрядчика был составлен акт с нашей стороны. Все расходы по этому акту будут возмещены», – говорит, и.о. руководителя отдела жилищных отношений Туркестана, Абуталип Асанов.

После обращения жильцов с жалобами на некачественный ремонт, специалисты возобновили работу. Тем не менее, сейчас существуют опасения, что ситуация может повториться, так как синоптики прогнозируют период сильных дождей в области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952091-spat-negde-kvartiry-zhiteley-turkestana-zatopilo-iz-za-nekachestvennogo-remonta-video/