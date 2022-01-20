"Кричала и стучала по батарее, взывая о помощи": девушка оказалась заложницей в Актау

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В Актау девушка по стечению обстоятельств оказалась заложницей ванной комнаты. Дверь заклинило, она не могла выбраться наружу, поэтому стала стучать по батарее и кричать, взывая о помощи, передает Lada.kz.

Инцидент произошел днем 19 января в одном из домов в 14 микрорайоне. Соседи рассказали, что сначала в подъезде стали слышать удары по батарее и глухие стуки. Многие думали, что в одной из квартир делают ремонт.

Потом один из жителей услышал крики о помощи, находясь в своей ванной комнате. Он сразу написал об этом в общедомовой чат в WhatsApp. Люди сообщили, что тоже слышали крики.

"Я вышел на лестницу, поднялся снизу вверх и выяснил, что звуки исходят из квартиры на третьем этаже. На стуки в дверь отреагировала девушка, которая ответила, что оказалась запертой в ванной комнате. Я сообщил в общедомовой чат и начал звонить в службу спасения", - рассказывает сосед.

На месте появился хозяин квартиры. Он пояснил, что в ней живет его племянница, которая зашла в ванную, закрыла дверь, а замок заклинило.

Запасных ключей у него при себе не было, поэтому он вызвал взломщика дверей. Специалист приехал оперативно, проник в квартиру, открыл запертую дверь ванной комнаты и высвободил девушку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952071-krichala-i-stuchala-po-bataree-vzyvaya-o-pomoschi-devushka-okazalas-zalozhnitsey-v-aktau/