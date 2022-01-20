Подозреваемого, который 18 лет скрывался от правосудия, нашли в Павлодаре

Иллюстративное фото: пресс-служба департамента полиции СКО

В Павлодаре был найден мужчина, которого подозревают в незаконном пересечении границы с Россией, сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.

В июле 2003 года 40-летний гражданин Казахстана незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации. Там он был задержан российской службой ФСБ. По этому факту было заведено уголовное дело по статье 322 части 1 УК РФ, а с мужчины взяли «подписку о невыезде».

Тем не менее, подозреваемый не выполнил предписания властей и уехал обратно в Казахстан. Последние 18 лет он скрывался в городе Павлодар, говорится в официальном сообщении.

Только недавно казахстанским оперативникам стало известно от российских коллег о том, что мужчина находится в международном розыске. Через некоторое время подозреваемый был обнаружен павлодарскими оперативниками.

В сообщении отмечается, что сотрудники полиции Павлодарской области в 2021 году разыскали 103 уголовных преступника и установили местонахождение 88 человек, которые числились как без вести пропавшие. Также, в текущем году задержано уже 2 уголовных преступника и найдено 3 без вести пропавших человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952068-podozrevaemogo-kotoryy-18-let-skryvalsya-ot-pravosudiya-nashli-v-pavlodare/