Стало известно, когда утвердят новые ставки утильсбора в Казахстане

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Ставки утильсбора в Казахстане будут утверждены до конца февраля 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Вчера, 19 января, правительство приняло постановление, которым была прекращена деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, были переданы в собственность государства.

Новым оператором определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".

"Соответствующими уполномоченными органами принимаются меры по передаче активов в государственную собственность, представление заключений уполномоченных органов, передача на баланс АО "Жасыл даму", перерегистрация акционерного общества в органах юстиции", - сообщили в Минэкологии.

Отмечается, что АО "Жасыл даму" является полностью подведомственной организацией Минэкологии.

Создана межведомственная рабочая группа по пересмотру коэффициентов утилизационного сбора.

"Данные ставки будут рассмотрены и утверждены до конца февраля текущего года. До указанного времени утилизационный сбор оплачивается по действующим ставкам оператору АО "Жасыл Даму", - заключили в Минэкологии.

Напомним, в ходе своего выступления в мажилисе 11 января президент страны высказался о работе "Оператора РОП": Токаев заявил, что она "вызывает много вопросов" и отметил, что утильсбором должна заниматься государственная организация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952063-stalo-izvestno-kogda-utverdyat-novye-stavki-utilsbora-v-kazahstane/