Владельцы сожженных во время беспорядков в Алматы авто могут получить компенсацию

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Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров во время брифинга в РСК рассказал, могут ли пострадавшие от беспорядков физические лица рассчитывать на возмещение ущерба от государства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Выплаты по возмещению ущерба на сегодня не начаты. Правила были разработаны буквально только что. Сейчас их принимают, после чего они будут доведены до нас правительственной комиссией. Мы обязательно сообщим, как получим правила.

Что касается личного имущества, этот вопрос также прорабатываем. Понятно, что пострадало много личного автотранспорта. Начиная от незначительных повреждений заканчивая тем, что многие машины были полностью сожжены", - сказал замакима Алматы Ильяс Усеров.

Он отметил, что пострадавшим нужно будет обратиться в правоохранительные органы.

"Если подтвердится, что ущерб был нанесен во время беспорядков, то нами будет рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, в том числе и физическим лицам", - сказал Ильяс Усеров.

Напомним, ранее правительство утвердило механизм возмещения ущерба объектам малого и среднего бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951979-vladeltsy-sozhzhennyh-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-avto-mogut-poluchit-kompensatsiyu/