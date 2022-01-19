Последние миротворцы ОДКБ покинули Казахстан (видео)

Миротворец ОДКБ. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Последние четыре самолета с миротворцами вылетели из Казахстана в Россию. Вместе с последними подразделениями миротворческих сил на родину вернется и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Последние самолеты сил ОДКБ вылетели из аэропортов Алматы и Нур-Султана, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", - сообщил корреспондентам руководитель миссии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

Он также пожелал народу Казахстана мира и процветания.

ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Напомним, миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан 6-7 января. Они охраняли государственные, военные объекты и объекты социальной значимости.

За помощью к главам стран-участниц ОДКБ обратился президент Касым-Жомарт Токаев поскольку, по словам главы государства, террористические банды захватили крупные инфраструктурные объекты.

Вывод миротворческих войск ОДКБ из Казахстана начался 13 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951925-poslednie-mirotvortsy-odkb-pokinuli-kazahstan-video/