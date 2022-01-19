Морозы до 28 градусов ожидаются в Казахстане

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - с 20 по 22 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сообщается, что из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов в западных и южных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления, а ночью и утром в этих частях страны возможен туман.

Остальные области Казахстана будут находиться в поле повышенного давления - здесь ожидается погода без осадков и понижение температуры воздуха.

В западных регионах ночью похолодает до 10-18 градусов мороза, днем столбики термометров опустятся до -3...-11 градусов. На северо-западе, севере и востоке республики ночью ожидаются 28-градусные морозы, днем похолодает до 12-20 градусов ниже нуля.

В южных регионах температурный фон останется комфортным: ночью - от -5 до +5 градусов, днем - от 0 до 10 градусов со знаком плюс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951888-morozy-do-28-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/