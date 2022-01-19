Больше 34 тысяч казахстанцев, застрявших за границей из-за ЧП, вернулись на родину

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Почти за две недели, с 5 по 18 января, казахстанские и иностранные авиакомпании вернули в страну больше 34 тысяч казахстанцев, застрявших в других странах из-за режима ЧП. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

Согласно данным КГА, во время трагических событий тысячи граждан Казахстана застряли в России, Грузии, Европе, Индии, Таиланде, на Шри-Ланке - из-за отмененных рейсов люди не могли вернуться домой.

Чтобы вернуть их в страну, казахстанские компании запускали специальные рейсы - например, тысячи туристов вернули в Казахстан из Турции спецрейсом авиакомпании Air Astana.

В общей сложности, за обозначенный период на родину из других стран вернулись 34 198 жителей страны.

Отметим, с сегодняшнего дня в Казахстане перестал действовать режим ЧП, в связи с чем аэропорт Алматы, пострадавший больше всех остальных авиагаваней в результате погромов, вернулся к работе в штатном режиме.

Кроме того, после снятия режима ЧП компания Air Astana возобновила все рейсы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951882-bolshe-34-tysyach-kazahstantsev-zastryavshih-za-granitsey-iz-za-chp-vernulis-na-rodinu/