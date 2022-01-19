Слухи о продлении режима ЧП в Нур-Султане появились в Казнете

"Байтерек". Фото: sudok1 / Getty Images

Пользователи Казнета обсуждают информацию о том, что режим чрезвычайного положения в столице, введенный во время беспорядков, якобы продлили или собираются продлить.

Как передает официальный портал StopFake.kz, эта информация является фейком.

Фактчекеры, опровергая заявления из мессенджеров, сослались на пост пресс-секретаря президента Берика Уали, который накануне официально заявил об окончании режима ЧП по всей территории Казахстана, включая Нур-Султан.

"Вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", - писал Уали.

Тем не менее, отметим, что с 13 января на территории столицы действует высокий "оранжевый" уровень террористической опасности, который должен продлиться до 27 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951876-sluhi-o-prodlenii-rezhima-chp-v-nur-sultane-poyavilis-v-kaznete/