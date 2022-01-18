Режим ЧП и комендантский час завершаются во всем Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

"Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.

Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.

Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие.

Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!" - написал пресс-секретарь главы государства.

В департаменте полиции Алматинской области дополнили, что в регионе продолжит действовать "красный" уровень террористической опасности.

В этой связи в целях оздоровления оперативной обстановки, а также ликвидации последствий массовых беспорядков будет проводиться республиканское ОПМ "Правопорядок".

В департаменте полиции Мангистауской области тоже проинформировали о завершении режима ЧП 19 января в 00.00 часов. Комендант региона Жанарбек Бактыбаев поблагодарил жителей за их терпение, понимание и поддержку.

Ранее сообщалось, что в полночь в Алматы завершается чрезвычайное положение.

Режим ввел 5 января президент Казахстана. В ряде регионов в связи со стабилизацией ситуации ЧП уже отменили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951793-rezhim-chp-i-komendantskiy-chas-zavershayutsya-vo-vsem-kazahstane/