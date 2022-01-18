ДЧС Алматы обратился к горожанам

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В Департаменте по ЧС Алматы предупредили об ухудшении погодных условий. Граждан призвали быть аккуратными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

19 января в горах Алматы ожидаются туман и гололед, предупредили сотрудники ведомства, ссылаясь на штормовое предупреждение.

Кроме того, автовладельцев и пешеходов призвали быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Спасатели напомнили, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается.

Пешеходов же призвали переходить улицы только в предназначенных для этого местах, не отвлекаться и смотреть под ноги. Кроме того, горожан попросили обратить внимание на выбор обуви. Специалисты предупредили, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины - места, где чаще всего падают люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951742-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/