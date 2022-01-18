У астанчанина украли неисправный автомобиль со двора дома

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В столице злоумышленник продал чужой автомобиль марки «Лада Приора», сообщает пресс-служба Департамента полиции города Нур-Султан.

В полицию города Нур-Султан поступило сообщение о том, что ночью со двора дома по улице Бейбитшилик был похищен автомобиль марки «Лада Приора».

Сотрудникам полиции стало известно, что двери автомобиля были открыты, а в замке зажигания хозяин машины оставил ключ. При этом, отмечается, что автомобиль был неисправен.

Как было установлено полицейскими, этим фактом воспользовался 17-летний молодой человек, который решил продать транспортное средство своему знакомому. Позже покупатель отбуксировал покупку со двора.

На данный момент проводится досудебное расследование по факту хищения автотранспорта. Несовершеннолетний подозреваемый взят на особый контроль ювенальной полиции и направлен в специальную школу для детей с девиантным поведением.

Кроме того, в Комендатуре города Нур-Султан отметили, что подобные противоправные действия в период режима ЧП являются отягчающими обстоятельствами и могут повлечь за собой гораздо более строгую ответственность.

Законным представителям необходимо контролировать поведение и местонахождение детей, отмечается в официальном сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951691-u-astanchanina-ukrali-neispravnyy-avtomobil-so-dvora-doma/