Антимонополисты проверят такси "Яндекс" из-за жалоб казахстанцев

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О готовящемся расследовании в отношении такси "Яндекс" в Казахстане сообщили на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил, что от казахстанцев на "горячую линию" поступают жалобы о необоснованном повышении цен на социально-значимые продукты питания и топливо. Агентство начало десятки расследований по Казахстану по этим вопросам. Также жалуются казахстанцы и на такси "Яндекс".

"В рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси "Яндекс" по признакам координации экономической деятельности", – заявил Жумангарин.

Напомним, что сегодня в правительстве представили план оперативных действий в Казахстане – в него входит восстановление поврежденных зданий, развитие западных регионов, обеспечение стабильности валютного рынка, а также программа повышения доходов казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951671-antimonopolisty-proveryat-taksi-yandeks-iz-za-zhalob-kazahstantsev/