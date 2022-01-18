МВД: Курсантам и солдатам, обеспечивавшим порядок во время ЧП, выделят премии и подарки

Военнослужащие в Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МВД на заседании кабмина рассказал, как поощрили сотрудников, задействованных в обеспечении правопорядка в стране в период режима ЧП, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Тургумбаев сообщил, что в соответствии с планом по стабилизации социально-экономической ситуации его ведомство является основным исполнителем по трем мероприятиям. Первое - принятие мер по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию боевого духа военнослужащих.

В этой связи, в первую очередь, планируется укрепить материально-техническую базу спецподразделений.

"На укрепление материально-технической базы из резерва правительства выделены средства", - отметил министр внутренних дел.

Проводятся, по его словам, также мероприятия по поддержанию боевого духа личного состава.

"Реализуются мероприятия по воспитанию у сотрудников чувства патриотизма, преданности служебному долгу. Организовываются специальные тренинги по повышению стрессоустойчивости.

На постоянной основе осуществляется стимулирование, отмечается труд сотрудников. К примеру, сотрудникам, задействованным в обеспечении правопорядка в период режима ЧП, выделены премии в размере 150 тысяч тенге и ценные подарки курсантам и солдатам", - резюмировал Тургумбаев.

Отметим, что на слайдах, продемонстрированных в ходе заседания кабмина, было указано, что также планируется увеличение оплаты труда сотрудников спецподразделений. О какой сумме идет речь, пока не сообщается.

Напомним, во время заседания правительства был озвучен план по стабилизации ситуации в Казахстане. В рамках этого плана планируется ввести временный запрет на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением или сносом строений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951669-mvd-kursantam-i-soldatam-obespechivavshim-poryadok-vo-vremya-chp-vydelyat-premii-i-podarki/