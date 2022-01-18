Вспышка ящура произошла в Карагандинской области

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В селе Киикты Шетского района Карагандинской области у коров обнаружили ящур. Село закрыли на карантин, место очага заражения перекрыто блокпостами, передает телеканал КТК.

В Киикты уже выехала бригада специалистов для уничтожения зараженных животных.

По данным телеканала, опасный диагноз подтвердился у 25 голов, анализы уже переданы в столичную лабораторию.

Ящур - это острое инфекционное вирусное заболевание. В редких случаях может передаваться человеку.

Для Шетского района, где сейчас бушует ящур, уже выделили дезинфекционное средство из республиканского запаса. Кроме того, здесь ограничили транспортировку скота и животной продукции.

Отмечается, что заразившихся и контактных животных будут убивать бескровным методом, а их туши сжигать в специальном оборудованном автотранспорте.

"Компенсация будет полностью выплачена в размере рыночной стоимости владельцу животных. Задействованы все государственные органы. Карантин через 21 день, где-то в начале февраля, будет снят, если дополнительно заболевших или характерного заболевания не будет", - сообщил руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков.

Источник: КТК

Ранее Минсельхоз Казахстан ввел запрет на ввоз мяса и молочной продукции из России из-за вспышки ящура в Оренбургской области. Об этом сообщалось на сайте министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951627-vspyshka-yaschura-proizoshla-v-karagandinskoy-oblasti/