Попавшая под обстрел алматинка рассказала о своем спасении

Шолпан Бегайдарова. Кадр из видео: Polisia.kz

Алматинка, которая попала под обстрел во время беспорядков, поблагодарила полицейских за помощь, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Шолпан Бегайдарова рассказала, что вечером на пересечении проспектов Назарбаева и Абая ее машина подверглась обстрелу. Девушка была ранена, она просила о помощи.

"В этот момент, будто с неба послал Бог, появились наши ребята — ОМОН или спецназ. Они меня быстро подхватили, поместили в микроавтобус. Там был парень, который меня держал за руку и приводил в сознание, разговаривал со мной. Он на казахском говорил, что я буду жить. Я не запомнила их лиц, они были все в масках, в касках. Они появились в нужном месте в нужное время. Если бы не они, я бы мучительно умирала в машине", - вспомнила Шолпан.

Стражи порядка рассказали, что девушку спасли сотрудники полицейского спецназа. Отмечается, что командир службы сразу вспомнил этот случай.

"Мы группой следовали по проспекту Абая в западном направлении и обратили внимание на скопление людей по другую сторону улицу. Сначала подумали, собрались мародеры и пытаются ограбить людей из автомобиля. Подойдя ближе, увидели девушку, которая была ранена, она лежала в своей машине, истекала кровью. В первую очередь, наложили жгут и остановили кровотечение. Медлить было нельзя. Мы не стали терять время и сами отвезли ее в ближайшую больницу. Все эти дни мы задавались вопросом, как она? Сегодня узнали, что девушку выписали из больницы, и она идет на поправку. Искренне рады", - сообщил один из спасителей.

Он пожелал девушке скорейшего выздоровления и восстановления.

"Они мне помогли вплоть до того, что закрыли мою дверь, поставили машину на сигнализацию. Огромное спасибо!" - добавила Шолпан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951595-popavshaya-pod-obstrel-almatinka-rasskazala-o-svoem-spasenii/