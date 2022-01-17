МВД обратилось к очевидцам январских беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Очевидцы трагических событий на условиях анонимности могут отправить фото- и видеоматериалы по массовым беспорядкам через мобильное приложение “102” и сайты ведомства, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В ведомстве рассказали, как можно это сделать.

"Если у вас есть фото и видеоматериалы, вы можете отправить их на условиях анонимности через специальный сайт https://help.mvd.gov.kz/mbp . В одном обращении Вы можете передавать до 5 файлов, максимальный размер одного передаваемого файла – 100 МБ", - говорится в сообщении.

Для удобства граждан кнопки перехода на данный сайт реализованы:

Мобильное приложение “102” –> Поле “Фото/видеоматериалы” (максимальное количество отправляемых файлов – 5, максимальный вес одного видео-файла: 100 мб, максимальный размер одного фото-файла – 10 мб) –> в данном поле принимать следующие форматы: jpeg, jpg, png, gif, tiff, bmp, heic, heif, MP4, MOV, WMV, AVI, AVHCD, FLV, F4V, MKV, WEBM, VOB, H.264, MotionJPEG (MJPEG) –> Кнопка “Отправить” (данная кнопка неактивна, если не прикреплен хотя бы один файл). Примечание: Скачать приложение можно в Play Market для смартфонов системы Android и в App Store для смартфонов системы IOS. В приложении на платформе iOS кнопка для перехода на сайт доступна, если Вы не видите данную кнопку, то Вам необходимо обновить приложение. В приложении на платформе Android кнопка для перехода на сайт станет доступной после выхода обновления. На данный момент обновление находится на модерации в Play Marke t.

–> Поле “Фото/видеоматериалы” (максимальное количество отправляемых файлов – 5, максимальный вес одного видео-файла: 100 мб, максимальный размер одного фото-файла – 10 мб) –> в данном поле принимать следующие форматы: jpeg, jpg, png, gif, tiff, bmp, heic, heif, MP4, MOV, WMV, AVI, AVHCD, FLV, F4V, MKV, WEBM, VOB, H.264, MotionJPEG (MJPEG) –> Кнопка “Отправить” (данная кнопка неактивна, если не прикреплен хотя бы один файл). t. Telegram-бот МВД РК (https://t.me/QZ102bot): при нажатии на кнопку “Направить фото/видео по беспорядкам” откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода;

(https://t.me/QZ102bot): при нажатии на кнопку “Направить фото/видео по беспорядкам” откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода; ВК-бот на странице МВД РК (https://vk.com/public198182087): необходимо перейти в личное сообщение со страницей МВД РК, нажать на кнопку “Направить фото/видео по беспорядкам”, после чего откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода

на странице МВД РК (https://vk.com/public198182087): необходимо перейти в личное сообщение со страницей МВД РК, нажать на кнопку “Направить фото/видео по беспорядкам”, после чего откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода Виджет, расположенный в правом нижнем углу на сайте МВД РК (https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim): необходимо нажать на статью “Направить фото/видео-материалы по беспорядкам”.

Кроме того, в МВД отметили, фото и видеозаписи, выкладываемые в социальных сетях, собираются для установления виновных лиц.

В министерстве обратили внимание, что полученные сведения помогут следственно-оперативным группам не только установить полную картину произошедшего и причастных к ним лиц, но и защитить тех граждан, которые не участвовали в погромах и нападениях, а оказались на месте беспорядков случайно.

Можете направить видео по массовым беспорядкам:

Скопление и шествие людей (митинг);

Массовые беспорядки;

Применение огнестрельного оружия;

Нападение и избиение представителей власти (в т.ч. полицейских, военнослужащих и т.д.);

Превышение должностных полномочий;

Нападения на административные здания;

Захват административных зданий;

Захват специальных транспортных средств;

Порча имущества;

Мародерство.

Напомним, ранее МВД опубликовало номера для жалоб казахстанцев на полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951578-mvd-obratilos-k-ochevidtsam-yanvarskih-besporyadkov-v-kazahstane/