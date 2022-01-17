МВД обратилось к очевидцам январских беспорядков в Казахстане

Очевидцы трагических событий на условиях анонимности могут отправить фото- и видеоматериалы по массовым беспорядкам через мобильное приложение “102” и сайты ведомства, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
В ведомстве рассказали, как можно это сделать.
"Если у вас есть фото и видеоматериалы, вы можете отправить их на условиях анонимности через специальный сайт https://help.mvd.gov.kz/mbp . В одном обращении Вы можете передавать до 5 файлов, максимальный размер одного передаваемого файла – 100 МБ", - говорится в сообщении.
Для удобства граждан кнопки перехода на данный сайт реализованы:
- Мобильное приложение “102” –> Поле “Фото/видеоматериалы” (максимальное количество отправляемых файлов – 5, максимальный вес одного видео-файла: 100 мб, максимальный размер одного фото-файла – 10 мб) –> в данном поле принимать следующие форматы: jpeg, jpg, png, gif, tiff, bmp, heic, heif, MP4, MOV, WMV, AVI, AVHCD, FLV, F4V, MKV, WEBM, VOB, H.264, MotionJPEG (MJPEG) –> Кнопка “Отправить” (данная кнопка неактивна, если не прикреплен хотя бы один файл). Примечание: Скачать приложение можно в Play Market для смартфонов системы Android и в App Store для смартфонов системы IOS. В приложении на платформе iOS кнопка для перехода на сайт доступна, если Вы не видите данную кнопку, то Вам необходимо обновить приложение. В приложении на платформе Android кнопка для перехода на сайт станет доступной после выхода обновления. На данный момент обновление находится на модерации в Play Market.
- Telegram-бот МВД РК (https://t.me/QZ102bot): при нажатии на кнопку “Направить фото/видео по беспорядкам” откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода;
- ВК-бот на странице МВД РК (https://vk.com/public198182087): необходимо перейти в личное сообщение со страницей МВД РК, нажать на кнопку “Направить фото/видео по беспорядкам”, после чего откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода
- Виджет, расположенный в правом нижнем углу на сайте МВД РК (https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim): необходимо нажать на статью “Направить фото/видео-материалы по беспорядкам”.
Кроме того, в МВД отметили, фото и видеозаписи, выкладываемые в социальных сетях, собираются для установления виновных лиц.
В министерстве обратили внимание, что полученные сведения помогут следственно-оперативным группам не только установить полную картину произошедшего и причастных к ним лиц, но и защитить тех граждан, которые не участвовали в погромах и нападениях, а оказались на месте беспорядков случайно.
Можете направить видео по массовым беспорядкам:
- Скопление и шествие людей (митинг);
- Массовые беспорядки;
- Применение огнестрельного оружия;
- Нападение и избиение представителей власти (в т.ч. полицейских, военнослужащих и т.д.);
- Превышение должностных полномочий;
- Нападения на административные здания;
- Захват административных зданий;
- Захват специальных транспортных средств;
- Порча имущества;
- Мародерство.
Напомним, ранее МВД опубликовало номера для жалоб казахстанцев на полицейских.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951578-mvd-obratilos-k-ochevidtsam-yanvarskih-besporyadkov-v-kazahstane/