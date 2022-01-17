Мошенники обещают казахстанцам бесплатный интернет-трафик от имени WhatsApp

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В Казнете распространяют инструкцию о получении "бесплатного интернет-трафика от компании WhatsApp". На самом деле это мошенничество, предупреждает официальный портал Stopfake.kz.

Подобные сообщения появлялись на англоязычных сайтах еще несколько лет назад. Уже тогда было доказано, что информация фейковая. Теперь подобные сообщения стали появляться и в Казахстане.

Согласно инструкции, интернет-пользователям предлагают перейти по ссылке и пройти опрос. За это, по словам мошенников, компания WhatsApp начислит 50 Гб интернет-трафика.

Главным признаком того, что эта информация ложная, является подозрительный адрес ссылки. Все официальные сообщения и новости WhatsApp публикуются на их сайте. Все ссылки на него начинаются с whatsapp.com. Тогда как ссылка, ведущая на страницу с опросом, начинается с ldivipvi3.xyz.

С помощью подобных опросов злоумышленники собирают личные данные пользователей: имена, адреса, логины, пароли, номера банковских карт, паспортов и других документов. Такой метод интернет-мошенничества называют фишингом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951559-moshenniki-obeschayut-kazahstantsam-besplatnyy-internet-trafik-ot-imeni-whatsapp/