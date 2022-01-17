Акима арестовали в Мангистауской области

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Аким города Форт-Шевченко арестован на 15 суток за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Тупкараганского районного суда Мангистауской области, передает Lada.kz.

Аким Форт-Шевченко Шалкыбай Азирбаев предстал перед судом по ч.1 ст.608 КоАП РК.

Судом установлено, что чиновник управлял Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили на 3 км автодороги Актау - Форт-Шевченко. Экспертиза подтвердила наличие у него алкогольного опьянения легкой степени.

В пресс-службе Тупкараганского районного суда отметили, что данное нарушение влечет административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

"На судебном заседании Азирбаев, не признав вину, пояснил, что не употреблял алкогольные напитки, а только из-за болезни протирал спиртом шею", - отметили в суде.

Гособвинение попросило признать госслужащего виновным. В итоге Шалкыбая Азирбаева арестовали на 15 суток и лишили права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с сообщением о том, что глава города Форт-Шевченко управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В акимате Мангистауской области тогда отмечали, что в случае подтверждения информации чиновнику грозит освобождение от занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951558-akima-arestovali-v-mangistauskoy-oblasti/