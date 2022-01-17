Десятки арестованных демонстрантов отпустили в Казахстане

Актобе. Фото: NUR.KZ

В Актюбинской, Алматинской и Костанайской областях отпущены десятки нарушителей комендантского часа, а также участники несанкционированных митингов. Об этом сообщают пресс-службы региональных судов.

Так, по информации, размещенной на официальном сайте Актюбинского областного суда, коллегия рассмотрела постановления Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе в отношении 10 человек, привлеченных к ответственности по п.10 ч.1 ст. 476 КоАП РК (Нахождения физических лиц во время комендантского часа на улицах или в иных общественных местах).

Суд первой инстанции привлек всех к наказанию в виде ареста.

"Судебная коллегия, учитывая отсутствие по делу обстоятельств, отягчающих административную ответственность, смягчила назначенное взыскание.

Постановлением суда апелляционной инстанции 10 лиц освобождены от административных взысканий в виде ареста", - говорится в сообщении.

Костанайский областной суд на своем официальном сайте также рассказал, что были рассмотрены административные дела в отношении 21 человека, привлеченного к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, а также порядка организации и проведения мирных собраний в Казахстане.

"Согласно материалам дел, 12 правонарушителей находились во время комендантского часа вне места проживания (ст.476 ч.1 п.10 КоАП РК), а 9 человек были на площади возле областного акимата, в нарушение закона о проведении мирных собраний", - отмечают в суде.

Все они были арестованы на срок от 7 до 15 суток.

Однако, из-за "несоответствия наложенного административного взыскания характеру совершенного правонарушения и с учетом личности правонарушителей", коллегия смягчила наказание. Сроки арестов были снижены в пределах от 1 до 5 суток, ограничившись уже отбытым сроком.

В пресс-службе Алматинского областного суда сообщили, что в апелляционную коллегию с 12 по 17 января поступило 92 дела, из них 60 - по ст.476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения) и 32 - по ст.488 КоАП РК (Нарушение законодательства о проведении мирных собраний, митингов).

После тщательного исследования материалов дела коллегия пришла к выводу о необходимости смягчения наложенных взысканий. В 21 случае взыскания в виде штрафа заменены на предупреждение. По 71 делу сроки административного ареста снижены до минимальных пределов, с освобождением из-под стражи.

Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после трагических событий дал поручение Генпрокуратуре установить степень вины задержанных за различные правонарушения и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951544-desyatki-narushiteley-komendantskogo-chasa-otpustili-v-dvuh-regionah-kazahstana/