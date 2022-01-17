Как будет обеспечиваться безопасность детей в школах в период ЧП, рассказали в МОН

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Глава Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова на брифинге в СЦК рассказала, будут ли взяты под усиленную охрану детские сады и школы в Алматы и регионах, где режим ЧП не отменяли, передает корреспондент NUR.KZ.

Каримова отметила, что с середины прошлого года была проведена большая работа по установке видеокамер во всех учреждениях образования.

"Это и детские сады, и школы, и организации внешкольного образования. Установлено достаточное количество видеокамер.

Сейчас мы можем сказать, что во всех детсадах и школах есть достаточное количество видеокамер, в первую очередь в городах, это вывод в Центры оперативного управления", - добавила она.

Ведется также, по ее словам, работа по оснащению объектов образования тревожными кнопками.

"Ведется вся эта работа по организации безопасного нахождения детей в учреждениях образования. Поэтапно.

В первую очередь это города, далее райцентры и потом сельские школы. Все эти дни работа велась по безопасности детей, и на сегодня эта работа также сохраняется - по усиленной охране детей", - резюмировала спикер.

Напомним, что в ходе брифинга в МОН также рассказали о том, как будут учиться казахстанские школьники во втором полугодии. Отдельное внимание было уделено детям, пострадавшим во время беспорядков в стране.

Также сообщалось о том, что большая часть детсадов по республике продолжат работать в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951530-kak-budet-obespechivatsya-bezopasnost-detey-v-shkolah-v-period-chp-rasskazali-v-mon/