Как будут учиться пострадавшие в ходе беспорядков в Казахстане дети, ответили в МОН

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В ходе беспорядков в стране, по данным детского омбудсмена, пострадали несколько детей школьного возраста. Глава комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова на брифинге в СЦК рассказала, как будет решаться вопрос их дальнейшего обучения, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульмира Каримова сообщила, что Минобразования не обладает на сегодня полной информацией по количеству пострадавших во время беспорядков детей.

Вопрос их обучения будет решаться, по ее словам, после того, как на руках будут все подтвержденные данные.

"Конечно же, будут приниматься решения (по их обучению - прим. ред.). Если на сегодня ребенок находится на больничном, то в таком случае, после выхода с больничного, он в дальнейшем приступит к обучению. Это традиционная практика. Здесь все будет зависеть от состояния ребенка. Насколько его состояние позволит продолжить обучение. Если он сложный ребенок, либо какие-то сложные заболевания, то, естественно, что ему не до учебы", - добавила спикер.

Между тем, по ее данным, если речь идет о травмах конечностей, условно, то школьнику будет предоставлена возможность обучаться в онлайн-формате.

"Все очень индивидуально, будет приниматься решение в зависимости от состояния каждого ребенка и, конечно же, будет индивидуальное заключение. Решение будет приниматься местными исполнительными органами", - резюмировала Гульмира Каримова.

Напомним, что ранее Каримова рассказала, как будут учиться казахстанские школьники и студенты во втором полугодии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951521-kak-budut-uchitsya-postradavshie-v-hode-besporyadkov-v-kazahstane-deti-otvetili-v-mon/