27 авиарейсов отменили в Казахстане из-за ситуации с аэропортом Алматы

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27 регулярных авиарейсов отменено в стране из-за ситуации с аэропортом в Алматы. Расписание рейсов на 17 января опубликовано в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Сообщается, что всего на понедельник, 17 января, запланировано 168 авиарейсов, 11 из них выполняют авиакомпании Air Astana и FlyArystan, 22 - Qazaq Air, 35 - SCAT.

Из них отменено 27 рейсов, 4 будут выполнены с задержкой.

"Основные причины всех задержек и отмен рейсов - регламент работы аэропорта Алматы, позднее прибытие воздушного судна из-за цепной реакции", - сообщили в КГА.

Что касается международных рейсов, то на сегодня, 17 января, запланировано 66 рейсов из Казахстана и в страну:

из/в Нур-Султан планируется выполнение 23 международных рейсов в/из городов Москва, Стамбул, Дубай, Варшава, Жуковский, Екатеринбург, Ташкент, Франкфурт.

из/в города Алматы, Актау, Актобе, Туркестан планируется выполнение 43 международных рейсов из/в городов Москва, Дубай, Кувейт, Баку, Ташкент, Стамбул, Шарджа, Киев, Анталья, Пхукет, Коломбо, Бишкек, Ургенч, Нукус, Тбилиси.

В КГА добавили также, что авиакомпания Lufthansa временно приостановила полеты из/в Казахстан до 22 января 2022 года.

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января, однако в ходе спецоперации воздушная гавань была освобождена.

13 января авиагавань южной столицы вновь начала работать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951482-27-aviareysov-otmenili-v-kazahstane-iz-za-situatsii-s-aeroportom-almaty/