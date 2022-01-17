Найденная в Казахстане "двухголовая домбра" вызвала споры за границей (видео)

Кадр из сюжета: телеканал "Хабар 24" / 24.kz

Обнаруженный археологами еще в 1973 году в Кызылординской области музыкальный инструмент вызвал споры за границей.

Как передает "Хабар 24", хотя инструмент и был обнаружен в прошлом веке, идентифицировать его как домбру ученым удалось лишь пару лет назад. Теперь к древнему музыкальному инструменту приковано внимание исследователей со всего мира.

По данным телеканала, "двухголовая домбра" - один из древнейших музыкальных инструментов в мире. Находка датируется IV веком нашей эры. Оригинал хранится в Москве в Государственном музее Востока, а в Кызылорде представлена ее копия.

"Известный в нашей стране археолог Азильхан Тажекеев посетил российский музей, провел специальные исследования и вручную смог собрать из найденных фрагментов музыкальный инструмент. Именно он определил, что это "двухголовая домбра". Эта новость стала большим научным открытием. Поскольку артефакт был обнаружен в нашей области, мы решили, что в музее должна быть представлена копия домбры", - рассказала завотделом областного историко-краеведческого музея Айгерим Беккулиева.

Отмечается, что находка заинтересовала исследователя из Норвегии, а статьи ученого Азильхана Тажекеева о "двухголовой домбре" были переведены с казахского языка и опубликованы в европейском и израильском научных журналах.

"Эти статьи были опубликованы в журналах с высоким рейтингом. Казахстанская находка схожа с лирой, найденной в крупном курганном некрополе Саттон-Ху, расположенном в английском графстве Саффолк. Однако казахстанский предмет на три века старше, чем английский. Поразительное сходство двух инструментов - настоящий прорыв. Это одно из доказательств того, что найденный на нашей земле артефакт связан с Европой", - поделился кандидат исторических наук, доктор PhD Азильхан Тажекеев.

Ученым уже удалось восстановить звучание музыкального инструмента - оно схоже со звучанием домбры. Исследования артефакта продолжаются и сейчас.

"В будущем мы планируем изучить все найденные 700 деревянных предметов. Среди них есть фрагменты, схожие с корпусом современной домбры. Возможно, что в ходе наших исследований будут открыты новые музыкальные инструменты. Знаменитая находка еще раз доказывает, что именно на кызылординской земле когда-то зарождалась национальная традиционная музыкальная культура", - добавил Тажекеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951423-naydennaya-v-kazahstane-dvuhgolovaya-dombra-vyzvala-spory-za-granitsey-video/