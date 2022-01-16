Снежного барса сняли на видео в Туркестанской области

Кадр из видео очевидца: t.me/sputnikKZ

Очевидцы сняли на видео снежного барса. Животное было замечено в Туркестанской области, недалеко от проезжей части.

Ролик был снят несколько дней назад вблизи поселка Таукент в Сузакском районе Туркестанской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Видео снято из салона авто. Когда машина приблизилась к зверю, снежный барс остановился.

Консультант по защите окружающей среды Сакен Дилдахмет сообщил корреспондентам издания, что это тот же самый снежный барс, которого недавно заметили близ заповедника Алтын-Эмель в Алматинской области.

Напомним, что этого барса осмотрели инспекторы природного парка "Алтын-Эмель" и "Охотзоопрома". После животное обездвижили и перевезли на территорию заповедной зоны, где выпустили в привычное для него место обитания, предварительно установив спутниковый ошейник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951392-snezhnogo-barsa-snyali-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/