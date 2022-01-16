Врачи БСНП рассказали, как работали во время беспорядков в Алматы

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Врачи больницы скорой неотложной помощи Алматы рассказали на официальной странице медучреждения в Faceboook о том, как работали в первые дни ЧП.

Медики отметили, что не прекращали оказание медицинской помощи пострадавшим, вместе с руководством больницы работали, не покладая рук.

"Началось все в ночь с 4 на 5 января. Мы работали как обычно, в штатном режиме, ближе к вечеру нас предупредили, что может быть поступление. Думал, что будут поступать с травмами, но такого потока пациентов никак не ожидал. Сначала все было спокойно, до 12 ночи "скорая" привезла трех пациентов, мы их обследовали и отправили на амбулаторное лечение.

Но ближе к часу ночи ситуация изменилась. "Скорая" начала привозить раненых военнослужащих, солдаты привозили своих сослуживцев с огнестрельными ранениями, пострадавших от взрывчаток", - вспоминает врач травматолог-ортопед первой категории Рашид Чачидзе.

В ту ночь он был ответственным врачом по больнице. Заблаговременно было принято решение усилить бригаду медицинской помощи, также особое значение имела сортировка поступающих пациентов.

Ближе к 7 утра поток больных немного уменьшился, отметил Чачидзе.

"Если говорить, было ли страшно, то, наверное, нет. Ведь наша профессия - помогать людям, которые нуждаются в ней. На улице были слышны взрывы, стрельба, единственное, чего мы боялись, так это нападения на нашу больницу", - признался врач.

Он также сообщил, что с таким потоком больных ранее уже приходилось сталкиваться - опыт имеется.

"5-го утром я уехал домой, 6-го меня снова вызвали на работу. И мы всей командой проработали еще 3 дня, к родным попал только 9-го января. Дай Аллах, чтоб такого больше никогда не было!" - заявил Рашид Чачидзе.

Также о работе в те дни рассказал ответственный травматолог приемного отделения Ахан Басымбеков.

"В дни трагических событий в Алматы в приемное отделение больницы поступали пострадавшие с разными ранениями – огнестрельные, ушибленно-рванные раны, телесные повреждения. Мы были подготовлены, работали бригады, оказывали неотложную врачебную квалифицированную помощь, проводили триаж пациентов", - сообщил он.

По его словам, многие работники больницы смогли приезжать на работу, несмотря на режим ЧП.

"Под утро 5 января нас вызвали на работу, так как в городе была чрезвычайная ситуация, нужно было срочно ехать в больницу. Благо, на работу я доехала нормально и в больнице была в 4.30 утра. Мои девочки с операционного блока помогали в приемном покое. Они оказывали всевозможную помощь, кого перевязывали, кому раны зашивали. Тогда в основном поступали пострадавшие военнослужащие. У меня у самой сын военнослужащий, было очень страшно, видеть молодых парней с такими ранениями", - вспоминает старшая операционная медсестра Галия Алмабаева.

Женщина отмечает, что поступило очень много молодых людей.

"Кто бы ни поступал, гражданское лицо или военнослужащий, это же наш народ, граждане нашей страны. Поступали совсем молодые ребята. И мы просто не могли сдержать слез от такого потока поступающих", - сказала Галия.

По ее словам, 9 операционных работали без остановки.

"Мы, конечно, были подготовлены к экстренным ситуациям, обучены оперативно действовать, но как быть подготовленной морально к такой ситуации?" - отметила она.

Медсестра также подчеркнула, что были переживания из-за недостатка достоверной информации.

"Когда начали говорить о том, что одну из больниц захватили, мы начали бояться, что нагрянет толпа людей и в нашу больницу. Ночь с 6-го на 7-е была ужасная, мы стояли за операционным столом, говорили, что толпа мятежников приближается к нашей больнице. Но мы все выполняли свой долг", - рассказала Галия.

По ее словам, медики просто работали все это время. Четверо суток они провели в больнице. Только 9 января медики смогли поехать домой.

"О своих коллегах могу сказать только то, что они молодцы, горжусь ими!" - заявила Галия Алмабаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951371-vrachi-bsnp-rasskazali-kak-rabotali-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty/