Узбекистан временно закрыл наземные границы с Казахстаном

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Узбекистан с 15 января 2022 года приостановил пересечение государственной границы с Казахстаном, об этом сообщается на официальном сайте МИД Узбекистана. Как уточнили в министерстве иностранных дел соседней республики, такие меры приняты в целях недопущения завоза в Узбекистан нового штамма "омикрон".

"С 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран", - говорится в сообщении МИД соседней страны.

Исключение составляет следующая категория лиц:

граждане Республики Узбекистан и Республики Казахстан, возвращающиеся на родину;

сотрудники межправительственной фельдъегерской связи;

водители, осуществляющие международную перевозку грузов;

лица, следующие в составе официальных (правительственных) делегаций;

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;

обслуживающий персонал объектов Узбекистана, расположенных на территории Казахстана, а также объектов Казахстана, расположенных на территории Узбекистана;

граждане Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;

граждане Казахстана, постоянно проживающие в Узбекистане, а также граждане Узбекистана, постоянно проживающие в Казахстане;

граждане, следующих с целью учебы;

граждане, въезжающие (выезжающие) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников;

граждане, сопровождающие тела скончавшихся граждан Узбекистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Узбекистана.

Как уточнили в министерстве иностранных дел, такие меры приняты в целях недопущения завоза в Узбекистан нового штамма "омикрон".

При этом авиационное сообщение между странами сохраняется.

Все въезжающие должны предъявить ПЦР-тест, а также сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавируса при въезде в на территорию Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951365-uzbekistan-vremenno-zakryl-nazemnye-granitsy-s-kazahstanom/