Узбекистан временно закрыл наземные границы с Казахстаном

Узбекистан с 15 января 2022 года приостановил пересечение государственной границы с Казахстаном, об этом сообщается на официальном сайте МИД Узбекистана. Как уточнили в министерстве иностранных дел соседней республики, такие меры приняты в целях недопущения завоза в Узбекистан нового штамма "омикрон".
"С 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран", - говорится в сообщении МИД соседней страны.
Исключение составляет следующая категория лиц:
- граждане Республики Узбекистан и Республики Казахстан, возвращающиеся на родину;
- сотрудники межправительственной фельдъегерской связи;
- водители, осуществляющие международную перевозку грузов;
- лица, следующие в составе официальных (правительственных) делегаций;
- сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;
- обслуживающий персонал объектов Узбекистана, расположенных на территории Казахстана, а также объектов Казахстана, расположенных на территории Узбекистана;
- граждане Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;
- граждане Казахстана, постоянно проживающие в Узбекистане, а также граждане Узбекистана, постоянно проживающие в Казахстане;
- граждане, следующих с целью учебы;
- граждане, въезжающие (выезжающие) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников;
- граждане, сопровождающие тела скончавшихся граждан Узбекистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Узбекистана.
Как уточнили в министерстве иностранных дел, такие меры приняты в целях недопущения завоза в Узбекистан нового штамма "омикрон".
При этом авиационное сообщение между странами сохраняется.
Все въезжающие должны предъявить ПЦР-тест, а также сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавируса при въезде в на территорию Узбекистана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951365-uzbekistan-vremenno-zakryl-nazemnye-granitsy-s-kazahstanom/