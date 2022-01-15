МВД опубликовало номера для жалоб казахстанцев на полицейских

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz опубликовало номера call-центров, по которым можно позвонить и пожаловаться на неправомерные действия сотрудников полиции.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции.

"В средствах массовой информации и социальных сетях размещаются сведения о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов.

МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо при отсутствии санкции суда запрещена", – сообщили в МВД.

В связи с этим глава МВД указал руководителям служб и территориальных подразделений на строгое соблюдение конституционных прав граждан, недопущение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования.

Департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия полицейских, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаний лиц, доставленных в отделения.

"По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции, просим граждан обращаться на круглосуточный телефон доверия ДСБ МВД "14-02", +7 (7172) 71-41-09, блог министра, фронт-офисы "Ашык Аланы", а также территориальные подразделения собственной безопасности", – сообщили в министерстве.

Ниже – список call-центров по регионам:

УСБ ДП города Нур-Султана – +7-702-127-98-18;

УСБ ДП города Алматы – +7-707-927-67-69;

УСБ ДП города Шымкента – +7 (7252) 21-43-23;

УСБ ДП Акмолинской области – +7 (7162) 25-03-60;

УСБ ДП Алматинской области – +7 (7282) 60-81-58;

УСБ ДП Актюбинской области – +7 (7132) 52-16-91;

УСБ ДП Атырауской области – +7 (7122) 25-10-38;

УСБ ДП Восточно-Казахстанской области – +7 (7232) 23-43-32;

УСБ ДП Жамбылской области – +7 (7262) 45-43-39, +7-701-072-70-00;

УСБ ДП Западно-Казахстанской области – +7 (7112) 98-45-68, 98-42-75, 98-40-44, +7-707-290-28-84;

УСБ ДП Карагандинской области – +7 (7212) 42-93-39;

УСБ ДП Костанайской области – +7-707-715-44-24;

УСБ ДП Кызылординской области – +7 (7242) 27-28-74, +7-747-182-51-43;

УСБ ДП Мангистауской области – +7 (7292) 47-52-69;

УСБ ДП Павлодарской области – +7 (7182) 32-28-22;

УСБ ДП Северо-Казахстанской области – +7 (7152) 61-26-89, +7-700-161-26-89;

УСБ ДП Туркестанской области – +7-701-121-93-35;

УСБ ДП на транспорте – +7 (7172) 94-23-20, +7-707-294-23-20.

"Каждое обращение будет индивидуально рассмотрено, а гражданин получит исчерпывающий ответ", – указывается в сообщении МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951329-mvd-opublikovalo-nomera-dlya-zhalob-kazahstantsev-na-politseyskih/