Выезд из Нур-Султана закрыли по четырем направлениям из-за непогоды

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Из-за ухудшения погодных условий и ограниченной видимости выезд из Нур-Султана пришлось ограничить в четырех направлениях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной комендатуры.

Сообщается, что сейчас из столицы не получится выехать в сторону Караганды, Кокшетау, Костаная и Павлодара.

Астанчан попросили не использовать объездные маршруты из соображений безопасности, так как они занесены снегом. На городских магистралях участников дорожного движения попросили заранее продумывать свой маршрут, избегать резких перестроений и торможений, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Подчеркивается, что эти меры предосторожности помогут гражданам избежать ДТП. Пешеходов же попросили быть бдительными и переходить проезжую часть только в установленных местах.

Указывается, что в столице с утра уже зарегистрировано 25 ДТП.

Полиция старается максимально помочь водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечить охрану общественного порядка и безопасности горожан в период режима ЧП.

В комендатуре города призвали не нарушать режим комендантского часа. Любые противоправные действия, как подчеркнули в полиции, будут пресекаться.

Напомним, что ранее из-за ухудшения погоды крупные дороги закрыли в пяти регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951325-vyezd-iz-nur-sultana-zakryli-po-chetyrem-napravleniyam-iz-za-nepogody/