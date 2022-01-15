Крупные дороги закрыли из-за непогоды в пяти регионах Казахстана

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Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия дорог в пяти регионах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"По данным АО "НК "Казавтожол", в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограниченная видимость) закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в пяти регионах: Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях", – сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По информации РГП "Казгидромет", в обозначенных регионах ожидаются метель, снег, гололед и сильный ветер (местами – 15-20 м/с).

МЧС призывает граждан следить за изменениями погоды, не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать все меры предосторожности.

В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, в МЧС порекомендовали обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951316-krupnye-dorogi-zakryli-iz-za-nepogody-v-pyati-regionah-kazahstana/