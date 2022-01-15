Российский миллиардер рассказал, как оказался в Казахстане со своей семьей во время беспорядков

Игорь Рыбаков. Кадр из видео: официальный YouTube-канал Игоря Рыбакова

Российский бизнесмен и миллиардер Игорь Рыбаков рассказал о том, как оказался в Алматы в самый разгар беспорядков и как потом выбирался из страны вместе с женой и четырьмя детьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал Рыбаков на своем официальном YouTube-канале, он приехал с семьей в Алматы на новогодние каникулы, после чего планировал провести в городе презентацию своей новой книги на казахском языке.

Первые два дня он катался на лыжах на Шымбулаке, при этом во второй день он был на лыжной трассе практически один, потому что к тому времени в городе уже начались протесты.

"Мы сидели на Шымбулаке и думали, все рассосется", - признался Игорь Рыбаков.

Вопреки надеждам семьи миллиардера, вскоре интернет был отключен, у иностранцев также пропал роуминг. Кроме того, сын Рыбакова повредил ногу во время катания на лыжах, поэтому семье пришлось ехать в город.

"Мы решили съездить в больницу, через знакомых договорились поехать к главврачу больницы. В этой больнице за прошедшую ночь поступило сто человек с огнестрельными и ножевыми ранениями", - рассказал Рыбаков.

Помимо этого, ранее в Сети появилось видео, где сам Рыбаков идет в сопровождении военного с автоматом. Бизнесмен рассказал подробнее о том случае.

"Мы едем по городу, в джипе вся моя семья, нас останавливают. Меня выводят из машины, наставляют автомат и задают вопрос - "На какой улице ты живешь в Москве?", и я, честно говоря, забыл, на какой улице я живу в Москве...

10 секунд пауза, и я понимаю, что если сейчас не выдавлю из себя, на какой улице я живу в Москве, может произойти все что угодно. Я наконец вспоминаю - Ленинградский проспект, и он продолжает - "На каком метро? А какое метро следующее?" - вспомнил миллиардер.

После того, как он ответил на вопросы, Рыбакова отпустили.

"Иду к машине, и думаю: он что, будет мне в спину стрелять?" - поделился воспоминаниями Рыбаков.

На вопрос о том, почему он не улетел из Алматы частным самолетом, автор видео сказал, что для него "деньги не имеют никакого значения, когда война". Аэропорт на тот момент был захвачен, оборудование - повреждено.

Ехать на машине, по словам бизнесмена, было также небезопасно, поскольку вокруг города была "куча мародеров, хулиганов с оружием".

В итоге Рыбаков и его семья покинули Казахстан на военно-транспортном самолете Минобороны России.

Напомним, что сегодня комендатура Алматы предоставила свежие данные по количеству тех, кто был задержан с начала антитеррористической операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951308-rossiyskiy-milliarder-rasskazal-kak-okazalsya-v-kazahstane-so-svoey-semey-vo-vremya-besporyadkov/