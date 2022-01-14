Информацию о продаже газа по 120 тенге за литр опровергли в акимате Риддера

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В Казнете пользователи рассылают видео, в котором сказано, что в Риддере сжиженный газ якобы продается по 120 тенге за литр. В акимате Риддера прокомментировали этот материал.

Заявления из рассылки опровергли корреспонденту StopFake.kz в пресс-службе акимата Риддера.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о стоимости автогаза 14 января 2022 года на заправке в Риддере по 120 тенге за литр не соответствует действительности.

Сжиженный газ на АГЗС, расположенной по адресу: г. Риддер, пер. Хлебный, 3, по состоянию на 14 января 2022 года продается по 60 тенге за литр", — сообщили в ведомстве.

Слова властей также подтвердил представителям портала директор газового хозяйства города Риддера Александр Федоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951223-informatsiyu-o-prodazhe-gaza-po-120-tenge-za-litr-oprovergli-v-akimate-riddera/