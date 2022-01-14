Сильный ветер, метель и морозы ждут казахстанцев в выходные

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О погоде на ближайшие три дня, с 15 по 17 января, рассказали в РГП "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщили метеорологи, в конце недели на погоду на большей части Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Баренцева моря.

С ним ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также метель, гололед, сильный порывистый ветер до 15-28 метров в секунду, на западе, севере, юге страны - до 30 и более метров в секунду.

17 января ночью на западе республики столбики термометров опустятся до 5-13 градусов мороза, в северных регионах - до 5-15 градусов ниже нуля, в южных областях температура будет колебаться в районе -5...+5 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951162-silnyy-veter-metel-i-morozy-zhdut-kazahstantsev-v-vyhodnye/