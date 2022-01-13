Гололед, метель, туман: жителей девяти регионов предупредили о штормах на завтра

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории девяти регионов республики, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

Так, днем 14 января на севере и на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед и низовая метель. Скорость порывистого ветра составит 15-20 м/с. На западе и на севере региона возможен туман.

В Уральске 14 января будет низовая метель. Ночью возможен туман. Скорость ветра с порывами составит 18 м/с.

Завтра днем на юге Актюбинской области синоптики обещают низовую метель.

14 января по Мангистауской области прогнозируется гололед и низовая метель. Скорость ветра на западе региона составит 17-22 м/с, днем в центре и на западе области будет порывистый ветер до 15-20 м/с.

В Актау завтра ожидается гололед, низовая метель. Скорость порывистого ветра не должна превысить 15-20 м/с.

14 января на западе, на юге и в центре Атырауской области синоптики обещают туман, гололед и низовую метель. Скорость ветра в среднем составит 9-14 м/с, днем на западе и в центре региона возможны порывы до 15-20 м/с.

В Атырау завтра ночью и утром прогнозируется туман с порывистым ветром до 15-18 м/с.

14 января на юге, на западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области сохранится туман. В Шымкенте и Туркестане ночью 14 января также ожидается туман.

Завтра утром и днем на севере и в центре Кызылординской области, а также в Кызылорде сохранится туман и гололед.

14 января на севере и в центре Карагандинской области, а также в Караганде ожидается низовая метель. Ночью на западе региона может быть туман.

Завтра на западе Восточно-Казахстанской области синоптики обещают низовую метель. Скорость ветра в центре области составит порядка 15-20 м/с.

14 января на юго-западе Северо-Казахстанской области прогнозируется туман. Днем на юго-западе и на западе области возможна низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Напомним, ранее мы рассказывали о погоде в трех крупнейших городах страны на ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951073-gololed-metel-tuman-zhiteley-devyati-regionov-predupredili-o-shtormah-na-zavtra/